Prognoză specială pentru București. Când va începe să ningă în Capitală? Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre 5 si 7 grade Celsius si vant, in Bucuresti, in acest weekend. De asemenea, prognozeaza lapovita si ninsoare in noaptea de sambata spre duminica. Vremea se va raci accentuat. Cerul va fi acoperit si pe tot parcursul intervalului vor fi precipitatii, sub forma de ploaie, iar noaptea lapovita si ninsoare. Se vor acumula cantitati de apa insemnate, de 30…40 l/mp. Pe parcursul noptii se va depune strat de zapada, neuniform, de 5-10 cm. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in a doua parte a intervalului (cu rafale in general de 40…50 km/h).… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

