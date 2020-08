PROGNOZA METEO. Semne de toamnă, furtuni violente în weekend PROGNOZA METEO SAMBATA Vremea va deveni in general instabila in cea mai mare parte a țarii, iar in jumatatea de vest se va racori. Vor fi innorari temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și condiții de grindina. Pe arii restranse, cantitațile de apa vor fi mai insemnate. Excepție vor face regiunile sud-estice, unde cerul va fi variabil și astfel de fenomene se vor semnala izolat. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar de scurta durata și in timpul ploilor, trecator cu aspect de vijelie.… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO VINERI Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, izolat caniculara in extremitatea sudica unde și indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și depași ușor pragul critic de 80 de unitați. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu unele innorari și izolat ploi…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult senin, exceptand regiunile nordice și zona de munte, unde vor fi innorari temporare și pe arii restranse averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 12 grade in estul Transilvaniei…

- PROGNOZA METEO VINERI Vremea se va menține in general instabila, indeosebi in sud-vestul, vestul, centrul și nordul țarii. Cerul, variabil, va avea innorari temporar accentuate și se vor semnala averse, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și…

- PROGNOZA METEO MIERCURI. In regiunile intracarpatice, la deal și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prin accentuarea temporara a innorarilor, local averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina. Ploile…

- Duminica, vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii. Vor fi innorari temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și posibil grindina. In regiunile estice și vestul extrem al teritoriului,…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In vestul și sud-vestul țarii gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat și se va manifesta prin innorari, averse, descarcari electrice, vijelii și posibil grindina. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitațile de apa vor depași izolat 15 l/mp. In restul…

- PROGNOZA METEO MIERCURI Vremea va fi in general instabila in cea mai mare parte a țarii și se va raci. Cerul va avea innorari temporar accentuate și vor fi perioade in care se vor semnala frecvente descarcari electrice, vijelii, intensificari ale vantului cu viteze in general de 60...70 km/h, grindina…

- PROGNOZA METEO SAMBATA Vremea va fi calda pentru aceasta data in regiunile sudice și racoroasa in celelalte zone. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 grade in nordul Moldovei si 30 de grade in sudul Olteniei și al Munteniei. Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros și izolat…