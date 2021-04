Vremea s-a racit brusc in toata țara. Miercuri dimineața in anumite regiuni termometrele au coborat pana la zero grade. Temperatura a scazut brusc cu pana la 14 grade. Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o avertizare de vreme rea, valabila in toata țara, care este valabila pana vineri dimineața la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece. In zilele urmatoare valorile termice vor fi chiar și cu 16 grade Celsius mai scazute fața de inceputul saptamanii. „Avem o perioada cu vreme rece.…