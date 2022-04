Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va mentine mult mai rece decat normal in a doua decada a lunii aprilie in aproape toata tara, desi valorile termice diurne vor fi in crestere fata in sud si in est. Vestea buna este ca de Florii si de Paste va fi vreme calda.

- Meterologii ne informeaza ca și astazi vremea ramane rece. Prognoza meteo ANM indica temperaturi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada din an. Pe parcursul intregii zile cerul va fi mai mult innorat și vor cadea averse pe suprafețe restranse in regiunile din nordul țarii. In zona montana…

- VREMEA pana in 27 martie: Un nou val de FRIG. Se mai incalzește abia spre finalul lunii. Prognoza meteo pe doua saptamani Dupa doua zile mai calde, urmeaza un nou val de frig in Romania. Temperaturile maxime vor scadea cu 6-7 grade Celsius și minimele vo cobori pana la -10 grade in Transilvania, respectiv…

- Cum va fi VREMEA in urmatoarele 7 zile in Romania. Prognoza METEO pentru saptamana 7-13 martie 2022 Cum va fi VREMEA in urmatoarele 7 zile in Romania. Prognoza METEO pentru saptamana 7-13 martie 2022: Temperaturi sub cele medii ale acestei perioade, la nivel național In saptamana 7-13 martie 2022, temperaturile…

- VREMEA in ALBA pana duminica: O zi cu soare, frig noaptea. Prognoza meteo de weekend, 4-6 martie, in localitați din județ Vremea va fi cu nori și soare in urmatoarele trei zile in județul Alba. Va fi insa mai frig decat de obicei in aceasta perioada. Temperaturile maxime in zonele joase vor varia intre…

- Prognoza meteo pentru ziua de duminica, 20 februarie 2022, vremea a schimbat foaia, de la soare la ploi și ninsori The post Prognoza meteo pentru ziua de duminica, 20 februarie 2022, vremea a schimbat foaia, de la soare la ploi și ninsori first appeared on Partener TV .

- ANM a emis prognoza meteo pana duminica, 13 februarie. Metorologii vin cu vești proaste pentru romani. Vremea se strica in toata țara. Temperaturile vor fi placute pana sambata. De duminica, vremea intra intr-un proces de racire care se va simți treptat in toate regiunile. Progoza meteo pentru weekend…

- VREMEA in ALBA, 17-23 ianuarie. Va fi foarte frig și se vor semnala ninsori. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea va fi in continuare foarte rece noaptea și dimineața, saptamana viitoare, in județul Alba. Minimele vor cobori pana la valori de -9 grade Celsius in zonele joase, respectiv…