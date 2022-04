Prognoza meteo pentru luna mai. Când vor crește temperaturile Meteorologii au anunțat ca in partea a doua a lunii mai va fi cald, iar temperaturile vor trece peste mediile normale ale perioadei. Pana atunci, valorile termice vor fi mai coborate și este posibil sa ploua in toata țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in saptamana 25 aprilie– 02 mai, valorile termice vor fi ușor […] Articolul Prognoza meteo pentru luna mai. Cand vor crește temperaturile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

