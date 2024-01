Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei, in prima saptamana a lunii ianuarie, la nivelul intregii țari, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat In prima saptamana, valorile termice se vor menține peste normele specifice inceputului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarea perioada și anunța ca de Craciun și Revelion va fi mai cald decat in mod obișnuit și se vor inregistra temperaturi peste media perioadei. Așa vor fi condițiil meteo in saptamana 18-25 decembrie. „Temperatura aerului va avea valori…

- Vremea se va incalzi usor in Bucuresti, iar valorile termice maxime vor ajunge chiar si la 18 grade Celsius, arata prognoza publicata, sambata, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Conform specialiștilor, estimarile arata ca vom avea temperaturi mai scazute decat cele obișnuite datei din calendar, atit pentru sfarșitul lunii noiembrie, cat și in primele zile din decembrie.

- PROGNOZA SPECIALA pentu București PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 19.11.2023 ORA 10:00Administrația Naționala de Meteorologie anunța o schimbare radicala a vremii in Capitala pentru acest sfarșit de saptamana. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 18.11.2023 ORA 08:00 Potrivit…

- Vremea va fi mai calda in intreaga țara decat cea normala pentru aceasta perioada pana la inceputul lui decembrie, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Vremea va fi in continuare mai calda decat normalul perioadei, pana la finalul primei saptamani, apoi temperaturile incep sa scada pana la medii de 12 - 13 grade, potrivit prognozei pe doua saptamani transmisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).BanatIn primele doua zile din interval,…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de limitele lunare, cu anumite exceptii in unele zone si perioade, cand vor fi excedentare, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de…