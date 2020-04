Prognoza meteo pentru 3 aprilie. Vremea va fi frumoasă, dar rece noaptea și dimineața Meteorologii anunța ca vineri vom avea parte de o vremefrumoasa, cu probabilitate redusa de precipitații. In București vor fi condițiide bruma. Temperatura maxima in Capitala va fi de 17-18 grade Celsius.Vineri, 3 aprilie 2020, valorile termice diurne vor fi in creștere fața deintervalul anterior in cea mai mare parte a țarii, insa noaptea va ramanerece, cu temperaturi preponderent negative, anunța stirimeteo.ro. Cum va fivremea in București vineri 3 aprilieIn București, vremea va fi frumoasa și se incalzeștefața de ziua precedenta, temperatura maxima urcand la valoarea de 17-18 gradeCelsius.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

