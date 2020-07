Prognoza meteo pentru 23 iulie. Averse, vijelii și descărcări electrice în mai multe regiuni ale țării Meteorologii anunța ca, joi, 23 iulie, vom avea parte de averse și intensificari ale vantului in mai multe regiuni ale țarii. In București temperatura maxima va fi de 30 de grade.In țara, cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate mai ales din a doua parte a zilei, cand vor fi perioade cu averse, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina, in zonele montane și submontane, local in sud-vest și centru, și pe suprafețe mai mici in restul teritoriului. Ploile vor avea mai ales caracter torențial șiindeosebi in intervale scurte de timp… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 5 iulie, vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii. Vor fi innorari temporar accentuate, averse pe arii relativ extinse, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și izolat grindina. Excepție vor face regiunile estice și vestul extrem al…

- Cerul va fi variabil, insa, local, vor fi vijelii, intensificari puternice ale vantului (rafale de 70...90 km/h), averse ce vor avea si caracter torential si descarcari electrice, mai ales in zonele de deal si de munte. Pe suprafete mici va cadea de grindina, iar cantitatile de apa vor depasi 15...20…

- In Bucuresti, astazi, 26 iunie, vremea va fi in general frumoasa și se va incalzi ușor. Meteorologii nu anunța ploi. In a doua parte a zilei, vor fi averse de ploaie și frecvente descarcari electrice in vestul și nord-vestul țarii, informeaza stirimeteo.com.In Capitala, cerul va fi variabil, iar vantul…

- Meteorologii anunta ca joi vremea va continua sa fie instabila, iar in mare parte a tarii se vor inregistra ploi. In Capitala, temperatura maxima va fi in jur de 24 de grade Celsius, iar in cursul zilei se vor semnala averse si descarcari electrice.Joi, 18 iunie, instabilitatea atmosferica se va menține…

- PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi in general instabila, iar valorile termice se vor menține mai coborate decat cele normale pentru aceasta data. Temporar innorarile vor fi accentuate in majoritatea regiunilor, unde vor fi perioade in care se vor semnala averse, descarcari electrice, intensificari…

- Meteorologii au emis o informare privind averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina, de luni la pranz pana miercuri seara. Informarea vizeaza cea mai mare parte a tarii. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare privind manifestari…

- Meteorologii anunța luni ca vom avea parte de temperaturi scazute fața de normalul perioadei. In București, in jurul pranzului sunt așteptate ploi insoțite de descarcari electrice. Temperatura maxima va fi de 21 de grade.Luni, 25 mai temperaturile vor scadea din nousub normalul acestei perioade, fiind…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare, la inceputul nopții mai ales in nordul, centrul și estul țarii, unde pe arii restranse vor mai fi averse și descarcari electrice, iar spre sfarșitul intervalului posibil in vest. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari…