- Vremea s-a racit brusc in Romania și inceputul de saptamana va fi friguros. Luni, temperaturile sunt tot in scadere. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru luni, 18 aprilie 2022.

