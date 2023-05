Prognoza meteo, la început de iunie: temperaturi ridicate, dar și fenomene extreme: vijelii puternice, grindină, tunere şi fulgere Meteorologii anunta vineri temperaturi usor mai ridicate decat cele normale in primle trei saptamani din iunie, in mai multe regiuni.Potrivit prognozei ANM, in urmatoarele patru saptamani sunt așteptate ploi, vijelii puternice, grindina, tunete si fulgere. Vor fi perioade cu averse insotite de descarcari electrice si grindina. Saptamana 22.05.2023 – 29.05.2023 – Mediile valorilor termice se […] The post Prognoza meteo, la inceput de iunie: temperaturi ridicate, dar și fenomene extreme: vijelii puternice, grindina, tunere si fulgere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi rece,cu temperaturi sub 0 grade pe timpul nopții, pana sambata dimineața. Meteorologii spun ca cel puțin in prima parte a zilei vantul se va intesifica și apare bruma. In zonele intracarpatice, indeosebi in nordul Olteniei și al Munteniei se vor inregistra temperaturi cuprinse intre -4…

- Temperaturile vor fi mai scazute decat cele specifice perioadei, in urmatoarele doua saptamani, iar in intervalul 24 aprilie – 1 mai, vor fi ploi abundente in toate regiunile, anunta meteorologii. Saptamana 24.04.2023 – 01.05.2023 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru regiunea Maramureș valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Meteorologii spun ca saptamana aceasta va debuta cu o racire semnificativa a vremii, cand mediile maximelor vor cobori de la 11 grade spre 4 grade la mijlocul…

- Meteorologii estimeaza ca, in urmatoare doua saptamani, temperaturile vor fi usor mai scazute fata de cele normale pentru aceasta perioada in regiunile intracarpatice si apropiate de cele obisnuite in rest. Saptamana 27.03.2023 – 03.04.2023 Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice…

- Meteorologii estimeaza ca temperaturile vor ramane mai ridicate decat ar fi normal in aceasta perioada a anului, pana la inceputul lunii aprilie, cand valorile termice se vor situa in jurul celor specifice. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) estimarile meteorologice pentru patru…

- Meteorologii au publicat marți prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Conform acesteia, in general, vremea va deveni mai calda decat cea normala pentru aceasta perioada. Saptamana 27 februarie – 6 martie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in…

- Meteorologii estimeaza ca, in luna martie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, usor mai ridicate in unele regiuni. Totodata, cantitatile de precipitatii vor fi excedentare, informeaza News.ro. Saptamana 27.02.2023 – 06.03.2023 Valorile termice vor fi usor mai ridicate…

- Vremea o ia razna: Urmeaza un weekend cu temperaturi de 18 grade. Cand lovește frigul din nou – Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Meteorologii au actualizat prognoza meteo pana in data de 13 martie 2023. Vreme tot mai calda se anunța in urmatoarele zile in mare parte din țara. In sudul…