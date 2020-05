Prognoza meteo. Haos! Acesta e cuvântul care descrie vremea din această săptămână! Luni, vremea va fi mult mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii. Daca pe litoral temperaturile vor fi suportabile, de 18 grade Celsius, in sudul tarii se va ajunge și la 31 de grade. In București, mercurul din termometre va atinge 29-30 grade Celsius. Soarele va straluci puternic, iar vantul va sufla slab și moderat. Dupa-amiaza, izolat, la munte se vor inregistra ploi de scurta durata. In restul teritoriului, insa, atmosfera va fi placuta. Seara, pe arii restranse, vor fi averse și descarcari electrice in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

