Prognoza meteo: Fenomenul acestei săptămâni Meteorologii au anunțat prognoza meteo și fenomenul acestei saptamani. Este vorba despre ce se va intampla prin sudul Romaniei. Meteorologii anunța ca un ciclon mediteranean va trece, in aceste zile, prin sudul Romaniei. Fenomenul va aduce schimbari atmosferice in aceasta zona, printre care vant și precipitații abundente, iar temperaturile vor scadea. „Este un ciclon care traverseaza Peninsula Balcanica, noi suntem la periferie. Ploile vor aparea in partea de sud a țarii, la fel ca și in est, poate și prin vestul țarii. Resimțim vantul care sufla moderat in partea de sud a țarii, cu ușoare intensificari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

