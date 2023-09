Prognoza meteo de weekend. ANM anunță unde va ploua ANM a anunțat cum va fi vremea in weekend. Sambata, 2 septembrie, avem o vreme calda, in special in sudul țarii. Totuși, vor exista și perioade ploioase. De asemenea, in unele zone ale țarii, ANM anunța temperaturi minime de pana la 7 grade. Conform meteorologilor in prima zi de weekend cerul va fi variabil la senin, cu innorari temporare in a doua parte a zilei la munte și in sud-estul teritoriului unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Prognoza meteo de weekend. ANM anunța unde va ploua Totodata, vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe litoral. In ceea ce privește temperaturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…

