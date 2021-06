Prognoza meteo ANM, miercuri 30 iunie: VREMEA continuă să fie călduroasă, chiar caniculară Vremea va fi calduroasa, chiar caniculara in regiunile vestice și sudice. Disconfortul termic se va accentua in toata țara, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei și Moldovei și local in Transilvania și Maramureș. Cerul va fi variabil, iar dupa-amiaza și seara, pe alocuri, mai ales la deal și munte, vor fi averse și descarcari electrice. Noaptea instabilitatea se va accentua in regiunile intracarpatice și, mai ales in vest și nord-vest, vor fi averse torențiale, frecvente descarcari electrice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

