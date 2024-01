Prognoza meteo actualizată:”Schimbare radicală a vremii. Maxime de primăvară după valul de ger! Schimbare radicala a vremii. Dupa valul de ger care a lovit țara noastra vom avea parte din nou de temperaturi de primavara, iar precipitațiile dispar din aproape toata țara. In saptamana 15-21 ianuarie vom avea valori termice mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta data, insemnand temperaturi maxime ce vor atinge valori de 9 – 10, poate chiar 11 grade in partea de sud a teritoriului. Chiar daca vor fi ușoare variații termice pe la mijlocul acestei saptamani, temperaturile vor fi pozitive in aproape toata țara. „In ce privește regimul termic nocturn, si acesta va avea un proces de incalzire… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Vorbim de o perioada mai rece decat in mod obișnuit. In aceasta dimineața au fost actualizate alertele meteorologice, informarea meteorologica ramanand in vigoare pana joi, la ora 10:00, pentru ca ne așteptam ca in aceasta noapte, in special in partea de nord, centru și est a țarii, minimele termice…

- Prognoza meteo pentru astazi, 9 ianuarie: Vor fi temperaturi maxime preponderent negative in toata țara cuprinse in general intre -8 și 0 grade, iar noaptea de marți spre miercuri va fi ger in nord, in centru și in est cu minime termice ce vor cobori spre -20, -18 grade. Polițiștii atrag atenția șoferilor…

- Vremea in Alba, in saptamana 1 – 7 ianuarie 2024: Condiții meteo de Anul Nou și de Boboteaza. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, in saptamana 1 – 7 ianuarie 2024: urmeaza cateva zile cu temperaturi minime sub zero grade, apoi vremea se incalzește. De miercuri sunt așteptate temperaturi maxime…

- Cele doua zile de primavara aparent autentica au lasat in urma o schimbare radicala in peisajul montan al Munților Fagaraș. In prima faza, temperaturile neobișnuit de ridicate, in jur de 5-6 grade Celsius la altitudini de peste 2300 de metri, au determina

- Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat miercuri la Antena 3 CNN cum va fi vremea in zilele urmatoare. „Maine, ultima zi din toamna 2023, din punct de vedere termic, ramanem pe un fond de vreme normala, deoarece maximele la scara intregii…

- Vremea capricioasa face ravagii in țara, aducand o serie de schimbari dramatice in acest weekend și perspective surprinzatoare pentru saptamana urmatoare. Dupa o racire generalizata in intreaga țara, cu temperaturi scazute in unele regiuni, inclusiv in pe

- Dupa o saptamana in care temperaturile vor fi normale pentru luna noiembrie, cu ploi multe, vremea devine mai calda, potrivit prognozei pe urmatoarele 4 saptamani, transmisa vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), informeaza Mediafax.Saptamana 13 - 20 noiembrieValorile termice se…

- Vremea continua sa fie neobișnuit de calda pentru data din calendar, sambata, 21 octombrie, inregistrandu-se in unele zone din țara temperaturi de peste 30 de grade. Iata cum arata prognoza meteo pentru zilele urmatoare. Cand va veni frigul in Romania. Temperaturi de vara la mijloc de toamna In weekend-ul…