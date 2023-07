Prognoza meteo, 25 iulie. Codul roșu intră în vigoare Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pentru 25 iulie. Astazi va fi cea mai calduroasa zi din acest. an. Sunt așteptate temperaturi de peste 42 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteopentru 25 iulie. Canicula iși va face simțita prezența in toata țara, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi […] Articolul Prognoza meteo, 25 iulie. Codul roșu intra in vigoare apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

