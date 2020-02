Meteorologii vin cu vesti bune pentru ziua de marti. Vremea continua sa se incalzeasca, maximele atingand valori de 11 grade in unele zone ale tarii, iar pe timpul noptii, minima va cobori pana la minus un grad. Precipitatiile nu vor lipsi, va ploua slab, iar vantul va sufla slab si moderat, insa, trebuie sa avem in vedere ca in mai multe judete din tara inca este valabil codul portocaliu de vant.