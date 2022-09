Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni. Când revin ploile Meteorologii ANM anunța vreme oscilanta pana pe 25 septembrie, cu episoade de racire și incalzire. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in zilele de 17 și 18 septembrie. Cum va fi vremea in intervalul 12 – 25 septembrie, in fiecare regiune din țara: Vremea in Banat In primele doua zile ale intervalului se vor inregistra valori termice in general in jurul mediilor climatologice ale perioadei, respectiv o medie a maximelor de 22…24 de grade și minime de 10…12 grade. Incalzirea care se va produce la mijlocul saptamanii (14 – 16 septembrie) va insemna pentru aceasta regiune atingerea unor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

