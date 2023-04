Stiri pe aceeasi tema

- Banca americana First Republic Bank a primit 30 de miliarde de dolari sub forma de depozite de la mai multe banci mari, transmite Reuters, conform news.ro.JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley si alte banci sunt implicate in salvare, potrivit…

- Procurorii federali vor examina politicile pentru astfel de comunicari de lucru ”neoficiale”, atunci cand evalueaza programele de conformitate, a declarat Kenneth Polite, procurorul general adjunct al diviziei penale a Departamentului de Justitie, la o conferinta a Asociatiei Baroului American din Miami.…

- Secretarul de stat George Niculescu a confirmat posibila plecare a gigantului Lukoil din Romania. Prezent la conferința „ZF Power Summit 2023, George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, a afirmat ca Lukoil, companie rusesca ruseasca prezenta in Romania in zona de rafinare a țițeiului…

- OMV Petrom a obținut in 2022 un profit record de aproape 10,2 miliarde de lei pe fondul prețurilor mari la energie și țiței și a platit statului roman taxe și impozite de 20 de miliarde de lei. Informația a fost data de Christina Verchere, șefa OMV Petrom “Veniturile OMV Petrom sunt o baza solida pentru…

- Preturile mai mari ale meniurilor si vizitele clientilor au urcat profitul si vanzarile trimestriale ale McDonald's peste estimarile de pe Wall Street, dar actiunile au scazut cand lantul de burgeri a avertizat ca inflatia va afecta marjele in 2023, transmite Reuters. Investitorii urmaresc companii…

- Profitul net ajustat al celui de-al doilea mare producator de petrol din SUA pentru 2022 a depasit cu aproximativ 10 miliarde de dolari recordul anterior, stabilit in 2011. Totusi, cheltuielile mai mari si profiturile mai slabe din petrol si combustibili au lasat veniturile din trimestrul al patrulea…

- Cele mai recente raportari financiare ale marilor banci americane au oferit o imagine eterogena a mediului financiar in trimestrul al patrulea al anului trecut. Inflația, reducerea numarului de tranzacții in zona de investiții, scaderea consumului și pregatirile pentru recesiune, inclusiv o combinație…