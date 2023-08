Stiri pe aceeasi tema

- Marile companii europene au suferit pierderi directe de cel puțin 100 de miliarde de euro din cauza invaziei Rusiei in Ucraina.Financial Times scrie ca un studiu realizat pe baza a 600 de rapoarte anuale și a situațiilor financiare pe 2023 ale grupurilor europene arata ca 176 de companii au inregistrat…

- Compania britanica in domeniul energiei a inregistrat un profit de baza al costului de inlocuire, folosit ca echivalent al profitului net, de 2,6 miliarde de dolari. Analistii se asteptau ca BP sa raporteze un profit de 3,5 miliarde de dolari in trimestrul al doilea, conform estimarilor colectate de…

- Acordul a fost semnat in timpul vizitei primului ministru indian Narendra Modi in Emiratele Arabe Unite (EAU), saptamana trecuta, a anuntat compania indiana intr-o declaratie emisa luni, adaugand ca tratatul comercial al Indiei cu Emiratele Arabe Unite ii permite acesteia sa importe GNL fara a plati…

- Companiile de aparare din SUA au reusit sa transforme cererea de sisteme de aparare aeriana, rachete si alte arme in comenzi, datorita razboiului din Ucraina si cresterii tensiunii in relatiile dintre SUA si China. Armele Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele…

- Cifra de afaceri a companiei s-a dublat in 2022, la 13,58 miliarde lei. Profitul operational al Engie Romania s-a majorat tot de peste 12 ori in 2022, la 1,079 miliarde lei (de la 85,9 milioane lei in 2021). ″Rezultatele financiare consolidate ale Engie Romania, aferente anului 2022, sunt datorate unor…

- Startup-ul tehnologic din Ucraina a trecut la drone militare dupa domeniul tehnologic pe care l-a lasat momentan deoparte. Eugene Nayshtetik și colegii sai au parasit forțele de aparare ale Ucrainei pentru a dezvolta tehnologie militara ce va ajuta efortul de razboi. Drona creata de ei este la cateva…

- Gigantul energetic rus Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, a anuntat marti ca in 2022 profitul sau net a scazut cu peste 40%, pana la 1.266 miliarde ruble (15,77 miliarde dolari), de la 2.093 miliarde ruble in 2021.In aceste conditii, consiliul de administratie al grupului…

- Gigantul energetic rus Gazprom a anuntat marti ca in 2022 profitul sau net a scazut cu peste 40%, pana la 1.266 miliarde ruble (15,77 miliarde dolari), de la 2.093 miliarde ruble in 2021, din cauza unei majorari a taxelor introduse in a doua jumatate a anului trecut, transmit Reuters . In aceste conditii,…