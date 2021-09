Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile operationale au urcat cu 26%, la 161,2 milioane lei, de la 127,7 milioane lei in prima parte a anului trecut. ”In primele sase luni ale anului 2021, aceasta a raportat un profit operational in valoare de 161,2 milioane lei, in crestere cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent…

- ”MAMBricolaj, magazin de bricolaj, a inregistrat o cifra de afaceri de 24,98 milioane de lei in primul semestru din 2021, cu peste 47,75% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. Compania va deschide in luna octombrie un nou magazin in Brasov, al patrulea in cadrul retelei MAMBricolaj si are…

- Profit de peste 900 de milioane de lei, pentru Banca Transilvania, in primele șase luni ale acestui an. Creșterile, inregistrate pe toata linia Profit de peste 900 de milioane de lei, pentru Banca Transilvania, in primele șase luni ale acestui an. Creșterile, inregistrate pe toata linia Banca Transilvania…

- ”In primele sase luni ale anului 2021, Credit Europe Bank Romania si-a consolidat pozitia, profitul net ajungand la 20,5 milioane de lei, in crestere cu 35,23% fata de aceeasi perioada din 2020. In perioada ianuarie – iunie 2021, activele totale ale bancii au atins 4 miliarde de lei, in timp ce portofoliul…

- In acelasi timp, veniturile operationale ale grupului financiar s-au majorat cu 15%, la 2,41 miliarde lei. De asemenea, la nivel individual, Banca Transilvania a raportat un profit net de 901,03 milioane lei, mai mare cu peste 48% fata de aceeasi perioada din 2020, de 607,4 milioane lei. Veniturile…

- ”Grupul Electrica a obtinut, in primul semestru din 2021, un profit net consolidat de 76 milioane lei, inregistrand o reducere de 59,8% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, generata, in principal, de cresterea semnificativa a costurilor cu achizitia de energie electrica. EBITDA consolidata…

- Veniturile totale au urcat cu 1,1%, la 2,258 miliarde lei. “Elementele semnificative care au influen tat rezultatul primului semestru (profitul net, n.r.) al anului 2021 au fost : Romgaz a c astigat in instanta un litigiu impotriva ANAF pentru anularea unui raport de inspectie fiscala pentru un control…

- “In ciuda efectelor de durata ale pandemiei COVID-19 asupra economiei romanesti, indicatorii financiari au continuat sa creasca. EBITDA ajustata dupa IFRS-16 a crescut cu 14,5%, ajungand la 41,4 milioane euro in trimestrul 2 al acestui an, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, continuand…