Profitul net al Antibiotice Iaşi aproape s-a dublat Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit net de 62 milioane lei in primul semestru, de la 33,97 milioane lei in perioada similara a anului precedent. Veniturile totale au urcat cu 23% in primele sase luni, la 352,5 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale, in valoare de 67,2 milioane lei, ajungand la nivelul de 315,9 milioane lei, cu 27 % mai mare comparativ cu perioada similara a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

