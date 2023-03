Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, au fost destul perioade in care prețul energiei electrice din Romania a fost cel mai mare din Europa, conform informațiilor in timp real transmise de platforma EU Energy. De exemplu, vineri, 28 octombrie, energia tranzacționata pentru ziua urmatoare costa in Romania 139 de euro, mai mare…

- ”Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de foodservice din Romania, a incheiat anul 2022 cu vanzari consolidate de 1,3 miliarde lei, o crestere de 32% fata de 2021, cel mai ridicat nivel inregistrat de grup pana acum”, arata compania. Profitul net normalizat a fost de 44,3 milioane…

- Raiffeisen Bank a avut anul trecut un profit net de 1,2 miliarde de lei, cu 56% mai mare fata de anul 2021, iar venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata de 2021, atingand nivelul de 3,2 miliarde de lei. ”Venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata…

- Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu Ye, cunoscut anterior drept Kanye West, dupa ce acesta a facut o serie de comentarii antisemite. Compania a declarat joi seara ca evalueaza ce sa faca cu inventarul Yeezy, adaugand ca a luat deja in considerare ”impactul…

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a realizat anul trecut investitii de 709 milioane de euro in 32 de operatiuni din Romania, ca parte a nivelului record de investitii in regiunile unde este prezenta institutia, de 13,1 miliarde de euro in 2022, informeaza BERD printr-un comunicat,…

- ”Acum luam cota de piata”, a declarat directorul general Pekka Lundmark pentru Reuters, adaugand ca cresterea a avut o baza larga si numind India ”punctul culminant al acestei povesti”. Actiunile Nokia au crescut joi cu 5,8% la Helsinki. Lundmark a declarat ca Nokia anticipeaza inca un an de crestere…

- Infrastructura pentru a aduce gazele pe uscat este aproape 85% finalizata, a anunțat Turcia. Președintele TurcieiRecep Tayyip Erdogan a anunțat ca s-a gasit o cantitate mai mare de gaze decat se aștepta. Acesta a explicat ca volumul total al gazelor descoperite este de peste 700 de miliarde de metri…