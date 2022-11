Profitul neauditat al Fondului Proprietatea a crescut cu aproape 14% în primele nouă luni, la 3,51 miliarde lei ”Profitul neauditat pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 este de 3,51 miliarde lei comparativ cu 3,097 miliarde lei pentru perioada similara din 2021. Cea mai mare contributie la profitul inregistrat in primele noua luni ale anului 2022 au avut-o castigul net din participatii la valoarea justa prin profit sau pierdere in valoare de 2,565 miliarde lei (generat in principal de actualizarea evaluarii Hidroelectrica SA) si venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu in valoare de 934,9 milioane lei. In trimestrul 3 2022 Fondul a inregistrat o pierdere nerealizata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

