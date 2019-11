Profit.ro: IKEA deschide al treilea magazin în România. Ce oraș a ales Profit.ro: IKEA deschide al treilea magazin in Romania. Ce oraș a ales Retailerul suedez IKEA se extinde in Romania, pregatind deschiderea unui magazin in Dumbravița, langa Timișoara, in cursul anului viitor, scrie Profit.ro. Compania suedeză are două magazine IKEA în România, ambele în București, primul fiind deschis pe 21 martie 2007. Cel de-al doilea – care este cel mai mare din Europa de Sud-Est, a fost deschis la jumătatea acestui an. Ultimul anunț al celor de la IKEA a fost că vor deschide un magazin și la Timișoara, dar că… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

