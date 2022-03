Chiria unui apartament in regiunile ucrainene neafectate de razboi a crescut și de patru – cinci ori, determinand autoritațile locale sa ia atitudine. Este cazul lui Oleksandr Simchyshyn, primaru in Hmelnițki, un oraș din vestul Ucrainei, care a declarat ca va sesiza administrația militara despre proprietarii care au crescut nejustificat prețurile locuințelor pentru a fi rechiziionate in favoarea statului. „Sunt multe cazuri in care vedem un salt brusc al prețului chiriiilor. Apartamentul care costa 5 mii de grivne (aprox 150 euro, n.r.) pe luna, din anumite motive a inceput sa coste 22 de mii…