Profit News TV organizează Maratonul Afacerilor Germane în România Ce-i nemultumeste si ce ii atrage pe afaceristii germani in Romania? Cum pot fi atrase investitii germane in Romania? Cum se poate dezvolta relatia romano-germana? Sunt intrebari la care se va raspunde la Maratonul Afacerilor Germane in Romania , programat sa fie organizat de PROFIT NEWS TV pe 3 octombrie. Evenimentul va fi organizat cu sprijinul si Context Germania este cel mai important partener economic al Romaniei, unul dintre principalii investitori in economia romaneasca. Principalele sectoare in care se remarca investitiile germane sunt comertul cu ridicata si cu amanuntul si repararea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

