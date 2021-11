Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul care va fi Ministrul Economiei. Marcel Ciolacu: „Am inteles ca este inginer si are toata sustinerea noastra” Fotbalistul care va fi Ministrul Economiei. Marcel Ciolacu: „Am inteles ca este inginer si are toata sustinerea noastra” Marius Humelnicu, senator PSD de Galați, a fost propus de…

- A „ințelege” o planta, nevoile ei, pare a fi cel mai delicat și miraculos lucru care ne inconjoara, crede Cristina, care a decis sa studieze la zi cursurile Facultații de Horticultura, din cadrul USV Iași, chiar daca este trecuta de prima tinerețe In fiecare dimineața, la prima ora, iși face apariția…

- Aliant, unul dintre principalii integratori IT și furnizori de gestionare a serviciilor IT, și Tailent, compania romaneasca de tehnologie cunoscuta pentru democratizarea accesului la soluții de Robotic Process Automation (RPA), au incheiat un parteneriat cu Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor…

- In ziua de 5 Noiembrie 1880 s-a nascut, la Pascani, scriitorul Mihail Sadoveanu. A urmat liceul la Iasi, iar in Bucuresti a studiat la Facultatea de Drept. A debutat cu patru volume deodata: “Povestiri”, “Dureri inabusite”, “Crasma lui Mos Precu” si “Soimii”, in anul 1904, fapt ce l-a determinat pe…

- Luiza Radulescu Pintilie Tesaturi pastrand, in suprapuneri ori alaturari surprinzatoare frumusetea fibrelor naturale, mangaiate de apa si lumina ori desavarsita sub vraja pigmentilor risipiti cu masura din mojarul indemanarii artistice- stiinta si talent deopotriva, cu radacini si in vechiul mestesug…

- Facultatea de Agricultura din cadrul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a trimis 19 de studenți in stagiu de practica la ce mai mare ferma vegetala din Uniunea Europeana, aflata in Insula Mare a Brailei. Tinerii sunt in ultimul an de studii, la specializarile Agricultura…

- USR face prezentarea propunerilor de ministri pentru guvernul condus de Dacian Ciolos. De ce a fost aleasa Monica Berescu la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii? Monica Berescu, propunerea pentru Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a lucrat peste un an in domeniul digitalizarii.…

- Aura Teletin a terminat cu cea mai mare medie Facultatea de Medicina Dentara, Specializarea Tehnica Dentara din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Tanara este, de asemenea, model de trei ani de zile in cadrul agenției First Models și este extrem de apreciata pentru…