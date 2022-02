Profețiile incredibile ale indianului Sundar Sing despre România Invadarea Ucrainei de catre Rusia a facut ca Romania sa revina in centrul atenției lumii mondiale. Numai ca, de ani buni, imaginea Romaniei este extrem de șifonata, dar o carte scrisa in urma cu aproape 100 de ani de un indian trecut la creștinism pune țara noastra intr-o alta lumina aparte mai puțin cunoscuta. Sundar Singh a fost un intelept si iluminat indian, nascut in 1889 in India, orasul Rampur, regiunea Punjab, a devenit un nume cunoscut atat in Orient, cat si in Occident pentru ca a trecut la crestinism dupa ce a avut o vedenie in care i s-a aratat Iisus Hristos. Acesta a predicat crestinismul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

