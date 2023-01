Stiri pe aceeasi tema

- Firmele de mutari mobilier sunt din ce in ce mai populare in Romania datorita utilitatii lor. Oamenii au inteles ca nu-si mai pot transporta, ca pe timpuri si cu riscuri nenumarate, obiectele de mobilier dintr-o locatie in alta, indiferent daca aceasta din urma se afla pe teritoriul tarii sau in strainatate.…

- Un contract in valoare de peste 23 de milioane de euro a fost semnat miercuri, la București, de catre primarul Ion Lungu, in calitate de președinte al Zonei Urbane Funcționale Suceava.Contractul de finanțare pentru achiziția a 50 de autobuze electrice pentru transport metropolitan - 18 autobuze de ...

- Ambasadoarea Austriei n-a venit la intalnirea cu Iohannis. Adelheid Folie nu a fost prezenta marți la intalnirea cu președintele Klaus Iohannis. Diplomata a fost reprezentanta de adjunctul-șef, Georg Oberreiter, la intalnirea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați in Romania.…

- Primaria orașului Ludus in colaborare cu firma Adecco Resurse Umane recruteaza pentru firme de top din municipiul Targu Mureș pe urmatoarele posturi: operatori producție cablaje (transport asigurat), operatori calitate (transport asigurat), operatori producție turnatorie (decont transport), electromecanici…

- In perioada mai-noiembrie 2022, un parteneriat format dintr-o firma de consultanța din Targu Jiu și Digimed Devices Center SRL București, societate deținuta de Betty Ilovici, purtatoare de cuvant a lui Benny Gantz, ministrul israelian al apararii, a caștigat 1,2 milioane de euro din achiziții publice…

- Tribunalul Constanta il mentine in arest preventiv pe individul acuzat ca a cerut bani pentru un transport cu elicopterul SMURD din Constanta in Bucuresti. Decizia tribunalului este definitiva. Cel in cauza este cercetat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune in forma continuata…

- Aseara, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a propus judecatorului de drepturi si libertati de la Judecatoria Constantaluarea masurii arestului preventiv, pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 03.11.2022 si pana la data de 02.12.2022 inclusiv, a inculpatului…

- Actualizare: Instanța a decis: din cei 14 reținuți in dosarul inșelaciunii cu consecințe deosebit de grave, doar 3 au fost arestați preventiv, restul de 11 inculpați fiind plasați in arest la domiciliu. Dintre cei privați de libertate pentru urmatoarele 30 de zile, doi sint membri ai aceleiași familii.…