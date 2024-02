Firma de mutari mobila Mega Move ne prezinta principalele mituri legate de mutari

Stiri pe aceeasi tema

- Piata materialelor de constructii a cunoscut o dezvoltare continua de-a lungul anilor, iar in ultimul deceniu, in Craiova a existat o perioada de boom imobiliar care a ajutat la consolidarea afacerilor din domeniu. Insa, ca peste tot, marii jucatori sunt o provocare pentru antreprenorii locali, iar…

- Cerințe: Experiența, cunoștințe și abilitați practice de mecanica generala, despre utilaje, mecanisme, angrenaje, scule Cunoștințe de sudura electrica, debitare autogen, manipulari componente utilaje grele Cunoștințe teoretice despre mecanica generala – sa interpreteze și sa intocmeasca schițe, desene…

- Suntem in 2024, iar serviciile de transport și mutare a mobilei au devenit o prezența constanta in peisajul urban romanesc. Intr-o lume din ce in ce mai pe graba, unde timpul și eficiența sunt tot mai prețuite, aceste servicii s-au transformat de la simple opțiuni la necesitați vitale. Dar cum s-a ajuns…

- Firma care realizeaza produsele de patiserie ”Camara Noastra – Pofta de Romania” pentru Lidl a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce, la un control, au fost gasite rozatoare moarte, panze de paianjen si produse expirate. Reprezentantii…

- Firma care face produsele de patiserie „Camara Noastra” pentru Lidl , inchisa temporar. ANPC a gasit șoareci morți, panze de paianjen și preparate expirate. Firma care realizeaza produsele de patiserie ”Camara Noastra – Pofta de Romania” pentru Lidl a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale…

- Și fumatorul și nefumatorul care prezinta o tuse persistenta, trebuie sa consulte medicul de urgența, transmite dr. Andra Stancu, oncolog. Fumatul este un factor de risc pentru orice tip de cancer, nu doar pentru cancerul bronhopulmonar. In plus, fumatul nu este singurul factor de risc, la acesta adaugandu-se…

- Pe langa faptul ca sunt extrem de dureroase, monturile sunt inestetice și sunt intalnite in special la femei. Exista mai multe mituri cu privire la tratarea acestora, iar despre acestea a vorbit podologul Pierre Guillame, care a fost prezent in emisiunea MediCool de la Antena1.

- Alatura-te celei mai dinamice echipe de profesioniști din domeniul serviciilor de paza și protecție din Dambovița! Euroguard angajeaza agent de vanzari. Cerințe: Studii medii sau superioare; Cunoștințe de baza de utilizare calculator, navigare web și office. Cunoștințe rezonabile despre…