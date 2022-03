Profesorul UPT Radu-Emil Precup, printre liderii mondiali în știința datelor Revista CDO Magazine a anunțat lista din 2022 a liderilor academici in domeniul științei datelor. Profesorul Radu-Emil Precup, de la Universitatea Politehnica Timișoara, este singurul reprezentant al unei universitați din Romania inclus in aceasta lista care include 76 de nume anul acesta și este prezentata in ordinea alfabetica a prenumelor. Revista CDO Magazine a fost […] Articolul Profesorul UPT Radu-Emil Precup, printre liderii mondiali in știința datelor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Radu-Emil Precup, cadru didactic al Universitații Politehnica Timișoara, se regasește printre liderii academici in domeniul științei datelor pentru anul 2022 anunțați de Revista CDO Magazine. Lista cuprinde 76 de nume din toata lumea, profesorul de la UPT fiind singurul reprezentant al unei…

- Liderii europeni au aprobat un pachet de sancțiuni prin care vor sa traga la raspundere Kremlinul. Potrivit Comisiei Europene, sancțiunile se bazeaza pe cinci piloni. In primul rand, pachetul include sancțiuni financiare care blocheaza accesul Rusiei la cele mai importante piețe de capital. „Vizam…

- Președintele Klaus Iohannis a fost ”uitat” atat la discuțiile dintre liderii mondiali din SUA, dar și la discuțiile care au avut loc la Berlin intre Germania, Franța și Polonia. Cu toate acestea, Klaus Iohannis susține ca Romania este foarte implicata in discuțiile diplomatice de la nivel mondial…

- Unul dintre cei mai importanți producatori de baterii din lume, compania Varta Microbattery, ar putea investi cateva sute de milioane de euro intr-o noua fabrica, a anunțat marți Marcel Ciolacu, președintele PSD, ce a participat la discuții cu reprezentanții companiei (foto). „Astazi am avut o intalnire…

- 7 februarie: Aproape 17.000 de cazuri COVID și 81 de decese, raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 16.958 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 5 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica. ”Conform datelor existente la…

- Romania renunta la lista tarilor din zonele rosii sau galbene si reduce carantina pentru nevaccinati. Arafat: E o abordare mai usor de urmarit. Lista tarilor considerate cu risc epidemiologic devine istorie in Romania. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a eliminat „listei-semafor”, cu impartirea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, vineri, lista statelor considerate cu risc epidemiologic ridicat. Printre tarile care au intrat in zona rosie se afla Romania, Republica Moldova, Cuba, Republica Dominicana si Mexic. CNSU a aprobat in sedinta de vineri, 21 ianuarie 2022,…

- Intalnirea de lucru a premierului Nicolae Ciuca cu reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, ai Federației Naționale Sindicale Alma Mater și ai Federației Sindicatelor Libere din Invațamant are loc vineri, de la ora 11.00.„In privința grevei de avertisment a angajaților din invațamantul…