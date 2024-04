Profesorul univ. dr. habil. Andrzej Pastwa, Doctor Honoris Causa al Universitatii Ovidius Constanta (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea "Ovidius" Constanta, la propunerea Facultatii de Teologie, acorda vineri, 12 aprilie 2024, titlul de "Doctor Honoris Causa" prof. univ. dr. habil. Andrzej Pastwa, de la Facultatea de Teologie catolica din cadrul Universitatii de stat Silezia Katowice , din Polonia. Festivitatea va avea…

- "Privim lumea o data, in copilarie. Restul este amintire."ndash; Louise Elisabeth Gluuml;ck Avem placerea sa va invitam la vernisajul expozitiei de fotografie "Praguri" a artistei Iris Maria Tusa. Vernisajul va avea loc joi, 28 martie, incepand cu ora 15:00 la Muzeul "Ion Jalea".Expozitia este curatoriata…

- Joi, 28 martie 2024, de la ora 15:00, Muzeul "Ion Jalea" din Constanta va gazdui vernisajul expozitiei de fotografie "Praguri" a artistei Iris Maria Tusa. Expozitia este curatoriata de Lelia Rus Pirvan, directorul Muzeului de Arta Constanta, artist visual si conferentiar la Facultatea de Arte a Universitatii…

- Facultatea de Educatie Fizica si Sport FEFS din cadrul Universitatii "Ovidius" Constanta UOC organizeaza o conferinta de presa prilejuita de lansarea unui nou eveniment din cadrul proiectului "Strategy and Capacity building for Ovidio Running in Europe SCORE ". Conferinta este programata joi, 7 martie,…

- Pentru aproape 3 ore, studentii de la Facultatea de Arte UOC, specializarile Actorie, Canto si Coregrafie, au pus in scena un regal artistic, ce a reusit sa umple inimile tuturor cu iubireLocuitorii comunei Cumpana, cat si prieteni ai acestora, au participat in seara de Dragobete la o adevarata sarbatoare…

- Regizorul Andrei Șerban va primi din partea Universitații ”Ovidius” din Constanța (UOC) titlul de Doctor Honoris Causa. Ceremonia publica de acordare a distincției va avea loc pe 26 februarie, la Sala Senatului din cadrul UOC, la ora 11, anunța biroul de presa al universitații. Andrei Șerban este unul…

- IPS Teodosie, ARhiepiscopul Tomisului a participat astazi la procesiunea de Sfantul Haralambie organizata la Constanta. Cu aceasta ocazie a fost intrebat ce parere are despre comunicatul transmis ieri de Patriarhia Romana in care se mentioneaza ca " Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Teodosie insista…