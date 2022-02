Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Beuran a caștigat definitiv procesul cu Spitalul Floreasca Mircea Beuran. Foto: Agerpres. Medicul Mircea Beuran a câștigat definitiv procesul cu Spitalul Floreasca din București, privind concedierea sa, în ianuarie 2020, când o pacienta a luat foc pe masa de operație.…

- Bogdan Paltineanu nu aparea in vreo funcție la Spitalul Bagdasar-Arseni in 2019, cand Ministerul Sanatații, condus pe atunci de Sorina Pintea, se consulta oficial cu el. El se afla in perioada de ispașire a pedepsei primite in 2017, una peste care se suprapuneau condamnarea la inchisoare cu suspendare…

- Fostul edil al Capitalei Sorin Oprescu, judecat in faza apelului, pentru fapte de mare corupție, revine, la Curtea de Apel București, unde instanța a repus, pentru a doua oara pe rol cazul, pentru noi clarificari. Concret, de doua ori judecatorii CAB au ramas in pronunțare in acest caz, urmand…

- Un grup infracțional va fi tras la raspundere in Romania pentru ca deturnare a sute de mii de euro din fonduri UE pentru agricultura destinati cultivarii rosiilor, a anuntat miercuri intr-un comunicat Oficiul European de Lupta Antifrauda, relateaza dpa. OLAF sustine ca grupul, care „nu avea nicio intentie…

- Foto cu rol ilustrativ din Arhiva ZIUA de Constanta La finalul acestui mega proces de recuperare a terenurilor, hotararea pe care o va pronunta in cauza Tribunalul Bucuresti va putea fi atacata de oricare dintre partile nemultumite, procesul urmand sa continue, in aceasta situatie, la Curtea de Apel…

- Avocatul Gheorghe Piperea: "Știu ca nu are nimeni chef de așa ceva acum, dar cred ca asta e cea mai tare veste a anului: Curtea de Apel Bacau a anulat integral toate hotararile privitoare la starea de alerta, pana la nivelul lunii octombrie 2021! Un frumos “cadou” pentru gomandant de la agțiune! Ultimele…

- Valul 5 al pandemiei va ajunge in Romania in cel mult 3 saptamani, a declarat marți premierul Nicolae Ciuca, la finalul intalnirii cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, el spunand ca a primit de la aceasta un semnal ca Romania trebuie sa fie cu adevarat pregatita pentru a face fata.…

- Vineri, 17 decembrie, incep la Curtea de Apel București pledoariile finale in procesul Colectiv. Printre cei care așteapta sentințele sunt spitalele, care cer sa-și recupereze costurile facute la achizițiile de dezinfectanți falși de la Hexi Pharma. Cinci laboratoare, din Cehia, Italia și Romania, au…