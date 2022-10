Stiri pe aceeasi tema

- Azi, profesorul Gheorghe Mencinicopschi a fost condus pe ultimul drum. Reputatul cercetator isi va dormi somnul de veci in locurile natale, in comuna Domnesti.Multi localnici, rude si fosti colegi de scoala si de liceu au ținut sa ii fie alaturi pe ultimul drum. In fata casei s-au strans munti de flori…

- Regretatul profesor dr. Mencinicopschi dezvaluia in cartea sa „Noua ordine alimentara. Si noi ce mai mancam?”, modul in care unele alimente pot fi modificate. Astfel aflam ca, deși noi depunem eforturi pentru un stil de viata sanatos, acestea pot fi in zadar… Cauza? Producatorii care „altereaza” alimentele.…

- Binecunoscutul medic nutriționist și cercetator in domeniul alimentar Gheorghe Mencinicopschi a murit miercuri, 19 octombrie, la varsta de 73 de ani. Anunțul trecerii sale catre veșnicie a fost facut vechea sa colaboratoare si prietena Bibiana Stanciulov, proprietara fabricii de magiun de la Topoloveni.…

- „Astazi a plecat Domnul Profesor Doctor Honoris Causa Gheorghe Mencinicopschi. Ziua doliului pentru cel care a inceput sa vorbeasca despre nutriție .A fost OMUL care a oferit intotdeauna un sfat bun, OMUL care și-a sacrificat interesul personal pentru cei din jurul DANSULUI; OMUL care m-a motivat sa…

