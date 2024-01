Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Direcției de Sanatate Publica Gorj au intrat in cea de-a 24-a zi de greva. Angajații cer salarii pe masura activitaților desfașurate. Miercuri au afișat și un mesaj pentru ministrul Sanatații:„Nu ne mai umiliți, domnule ministru! Cu 5% dupa 6 ani dumneavoastra puteți trai? Noi nu! Nu cedam!…

- Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a transmis ca protestul a fost generat de faptul ca Exectivul nu respecta hotararilor judecatorești definitive prin care instanțele de judecata romane au constatat existența unor inechitați ca urmare a aplicarii sau neaplicarii unitare a vechilor…

- Profesorii cer Guvernului sa le acorde, de la 1 ianuarie 2024, o majorare a salariilor cu 20%. Daca solicitarile dascalilor sunt respinse, cursurile de dupa vacanța de iarna ar putea fi amanate.

- Angajații de la CFR au anunțat ca intra in greva. Incepand cu 27 noiembrie, doar o treime din activitatea normala a companiei va fi asigurata! Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, afiliata la Blocul Național Sindical, anunța public ca, incepand cu data de 27 noiembrie 2023, declanșeaza…

- In urma intalnirii liderilor Federației Ambulanța cu premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, s-a convenit suspendarea protestelor și s-a stabilit un calendar de negocieri in vederea soluționarii revendicarilor. Dupa cateva ore de protest extrem – greva foamei – in fața…

- Nemulțumiți de faptul ca Legea pensiilor nu recunoaște condițiile de munca dificile din sistem, mai mulți sindicaliști au protestat in ziua de 21 noiembrie in fața sediului Camerei Deputaților și in fața Guvernului. Protestele au avut loc și la sediul unitaților unde angajații din sistemul sanitar au…

- Pe data 22 noiembrie, protestatarii vor fi in greva de avertisment timp de doua ore, iar daca pana pe 27 noiembrie nu le sunt satisfacute revendicarile, vor bloca activitatea instituției, declașand greva generala. Protestele continua in Casele de Pensii din țara și tind sa se amplifice, Federația…

- Activista iraniana Narges Mohammadi , laureata a Premiului Nobel pentru Pace in 2023, a inceput greva foamei in inchisoare pentru a protesta impotriva lipsei de ingrijire medicala pentru detinuti si a obligatiei ca femeile sa poarte val, a anuntat luni familia ei, potrivit AFP. „Narges Mohammadi si-a…