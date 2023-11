Stiri pe aceeasi tema

- Lista provizorie a magazinelor in care profesorii și personalul nedidactic iși pot folosi cardurile cu primele de cariera, care au fost livrate angajaților din educație, a fost transmisa recent in școli de mai mulți reprezentanți sindicali. Potrivit documentului, publicat de EduPedu, sunt aproape 1.230…

- Personalul didactic și didactic auxiliar ar fi trebuit sa primeasca 1.500 de lei pe un card de la Ministerul Educației ca prima de cariera didactica. Momentan, au primit doar cardurile goale și inca nu știu ce pot cumpara de acești bani.

- CA LA VASLUI… Cum sa-ți faci casa fara acoperiș! Simplu, contactezi Primaria Vaslui, il cauți pe primarul Vasile Paval și-ți explica el. Daca nu ești mulțumit de explicație, ai la dispoziție un material auxiliar, din care puteți afla cum, de exemplu, Primaria Vaslui, dupa ani de zile, cumpara de la…

- BANI… Profesorii din județul Vaslui vor primi, in perioada urmatoare, primele de cariera didactica, negociate in urma protestelor de la finalul anului școlar 2022-2023. Acestea vor fi virate pe carduri pana pe 20 octombrie și vor avea o valoare de 1.500 lei/persoana. Personalul nedidactic va primi o…

- CAMPIONI… Medalii cu duiumul pentru sportivii vasluieni la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF, care a avut loc zilele trecute la Tampere, Finlanda. ACS “Liga de Est” Vaslui a cucerit in probele individuale 5 medalii (1 aur, 3 argint și 1 bronz) și alte 15 medalii cu echipa Romaniei. “Sulsa” Vaslui…

- STAND-BYE…Protestul avocatilor vasluieni impotriva masurilor anuntate de guvernanti privind cota la CASS, greva bate pasul pe loc. Si asta dupa ce Decanul Baroului Vaslui a declarat ca sunt asteptate deciziile Guvernului dupa revenirea primului ministru de la discutiile purtate la Bruxelles. De asemenea,…

- INCREDIBIL… Trei cetațeni romani, doi barbați și o femeie, in varsta de 34, 23, respectiv, 18 ani, calatorind cu un autoturism inmatriculat in județul Vaslui, au ajuns in Vama Albița, pentru a intra in Romania. In baza Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul R. Moldova, la controlul de frontiera…

- DECIZIE…Talharul violator de la Gara a fost dus in sfarșit in arestul Poliției, dupa ce patru zile a stat in arest la domiciliul. Judecatorii de la Tribunalul Vaslui au facut dreptate, dupa ce un coleg de-al lor de la Judecatorie a considerat ca inculpatul deși este un pericol public, in cazul sau…