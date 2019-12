Profesorii sunt de azi pe lista funcționarilor, a decis Senatul. Ca urmare cadrele didactice pot fi considerate victime ale ultrajului. Proiectul urmeaza sa fie promulgat de presedintele Klaus Iohannis. “Agresorii cadrelor didactice risca pededepse mai mari cu o treime decat in mod normal, in cazul violenței fizice sau verbale, prevede noua lege. Daca in prezent The post Profesorii sunt de azi funcționari publici. Ce efecte are trecerea la statutul de autoritate publica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .