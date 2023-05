Profesorii continua greva generala pe timp nelimitat, pana cand Guvernul ii va anunța pe sindicaliști ca majoreaza salariile cu 25%, au anunțat liderii din Educație dupa negocierile pe care le-au avut, la Guvern, cu șeful SGG, Marian Neacșu. Nici premierul Nicolae Ciuca, nici șeful PSD Marcel Ciolacu nu fost fost joi in București. Liderii de […] The post Profesorii NU renunța la greva! Negocierile de la Guvern, eșuate. Sindicaliștii cer majorarea salariilor, nu vouchere și carduri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .