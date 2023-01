Profesorii, GREVĂ în faţa Guvernului: vor salarii mai mari. Cum justifică pretenţiile lor Sindicatele din Invatamant anunța ca, in numele celor peste 350.000 de salariați ale caror drepturi și interese le reprezinta, vor organiza miercuri, 1 februarie 2023, incepand cu ora 12.00, pichetarea sediului Guvernului. La protest participa aproximativ 1000 de membri de sindicat. Profesorii nu sunt motivati de salarii „Acțiunea urmarește sa atraga atenția asupra problemelor cu […] The post Profesorii, GREVA in fata Guvernului: vor salarii mai mari. Cum justifica pretentiile lor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federatiile din Educatiei vor picheta, miercuri, sediul Guvernului, cerand salarii decente, mai ales pentru personalul nedidactic. In ceea ce priveste salariile personalului didactic, sindicalistii afirma ca nu reflecta importanta sociala a muncii depuse. La protest sunt asteotate peste 1.000 de persoane.…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Naționala Sindicala „ALMA MATER“ anunța ca, in numele celor peste 350.000 de salariați din invațamant ale caror drepturi și interese le reprezinta, vor organiza miercuri, 1 februarie 2023,…

- Mii de sindicaliști din 5 confederații cer Guvernului modificari la Legea salarizarii, iar in caz contrar se vor declanșa greve generale in mai multe domenii de activitate. Sindicaliștii de la CNSRL-Fratia, Cartel Alfa, CSN MERIDIAN, BNS si CSDR – cer Guvernului sa convoace Consiliul National Tripartit…

- ”Sindicatul declara sapte zile de greva in februarie si martie”, anunta organizatia pe Twitter, prezentand astfel rezultatul unui vot al membrilor, o greva care se adauga numeroaselor greve din serviciile publice in Regatul Unit. In Anglia, peste 90% dintre profesorii care au luat parte la vot s-au…

- Profesorii din Anglia si Tara Galilor urmeaza sa intre in greva - incepand de la 1 februarie -, pentru a cere salarii mai bune, in plina criza a costului traiului, anunta luni Sindicatul National Union Education (NUE), alaturandu-se astfel numeroaselor greve care afecteaza serviciile publice britanice,…

- Se anunța o greva majora de Craciun pe aeroporturile din Marea Britanie. Angajații de la frontiera cer o marire salariala de 10% și o mai mare siguranța a locului de munca, fara riscul disponibilizarilor.Mișcarile de protest vor avea loc intre 23 și 26 decembrie și din 28 pana pe 31 decembrie. Vizate…

- Profesorii cer salarii mai mari și ne amintim ca inca de anul trecut cadrele didactice au ieșit in strada, au cerut salarii mai mari și au cerut Guvernului sa respecte Legea salarizarii 153/2017. Aceasta lege a salarizarii prevede acordarea unor majorari in funcție de momentul in care profesorii au…

- Mai mulți profesori de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” (CNMV) din Turda au intrat de astazi, joi, 24 noiembrie, intr-o greva japoneza de avertisment, incercand astfel sa atraga atenția asupra problemelor care exista la unitatea liceala din loclaitate, pe fondul tensiunilor cu directoarea Codruța…