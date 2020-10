Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri seara ca profesorul decapitat la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, a fost victima unui „atentat terorist islamist tipic” si a asigurat ca „obscurantismul si violenta care il insotesc nu vor castiga”.

- Inrautatirea situatiei sanitare in Franta din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19 a determinat autoritatile sa instituie alerta maxima in opt orase, inclusiv Paris, masura ce presupune noi restrictii, inclusiv inchiderea barurilor si un protocol consolidat in restaurante, relateaza agentia…

- Președintele american Donald Trump se descurca „extrem de bine” și nu raporteaza niciun simptom al COVID-19, la o zi dupa intoarcerea la Casa Alba dupa ce a fost internat cu boala extrem de contagioasa, a declarat medicul sau intr-un comunicat, marți, citat de Reuters. Sean Conley, comandantul marinei,…

- Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, care a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat – duminica, la Sankt-Petersburg – ca Marina militara rusa va fi dotata cu arme nucleare hipersonice si cu drone submarine nucleare, acestea – potrivit Ministerului Apararii rus – fiind in faza finala de testare, informeaza Reuters si EFE, citate de Agerpres.…