- Mii de elevi din județul Gorj nu au acces la echipamente și internet pentru a putea participa la cursurile online. Este vorba de elevii care invața la școli in scenariul galben sau in scenariul roșu. Nu se știe ce se va intampla in situația in care copiii nu vor mai ajunge deloc la școala și toata lumea…

- Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret” din Suceava inca așteapta tabletele PC de la primarie destinate invațamintului online. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, profesoara de istorie Tatiana Matei de la „Spiru Haret” a declarat: „Primaria s-a lansat intr-o promisiune ca le va da celor…

- Alegeri in toata regula la Colegiul National „Spiru Haret” (CNSH) din Targu Jiu. De asta vor avea parte in aceasta zi elevii acestei institutii de invatamant, care vor alege presedintele Consiliului Reprezentativ al Elevilor. Cei mai straluciti licee...

- Elevii Școlii Postliceale Sanitare de Stat din Suceava invața doar online, fiindca unitatea nu mai dispune de spații. Primarul Ion Lungu a declarat ca Școala Posliceala Sanitara avea spații inchiriate la Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret”, la Școala nr.8 și la Școala nr.9. El a adaugat ca…

- Pentru ca au fost confirmate primele cazuri de infecție cu coronavirus dupa inceperea școlii, astazi, 18 septembrie s-a decis suspendarea cursurilor in trei clase. Prefectul George Lazar a declarat, in conferința de presa susținuta , ca decizia a fost luata in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența…

- O profesoara din Targu-Jiu a fost depistata cu noul coronavirus. Este vorba de un cadru didactic de la Colegiul Național „Spiru Haret”. Profesoara este acum internata și este suplinita la școala de catre colegi. Alte doua invațatoare, din comuna Crasna, sunt suspecte COVID și au intrat in izolare in…

- Cursurile la Colegiul National ‘Mihai Eminescu’ din Suceava se vor desfasura exclusiv online, timp de 14 zile, incepand de miercuri, dupa ce sase cadre didactice au fost depistate cu noul coronavirus, a declarat, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. El a spus ca, luni, cadrele didactice au…

- "Trebuie sa recunoastem ca, in atatia ani de zile, desi am avut suspendate cursurile si cate trei saptamani, va amintiti, din cauza viscolului, gripei si asa mai departe, educatia nu continua si copiii ramaneau acasa izolati, fara sa-si continue invatarea. Acum am aratat ca se poate - prin suspendarea…