Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu- Carbunești au fost sesizați ieri de catre o femeie, de 77 de ani, cu privire la faptul ca, la data de 20 noiembrie, fiul sau, Iliuși Daniel Emanuel, ar fi plecat la munca in Germania și de aproximativ doua saptamani, nu mai știe nimic de acesta.Semnalmente:…

- Bogdan Ioachim Bulete, noul Guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), cu rang de subsecretar de stat, incepand cu data de 29 noiembrie 2023, are studii in piscicultura și acvacultura și masterat in domeniu. In cadrul ARBDD, Bulete lucreaza din 2018, cand a inceput cu…

- Conf. univ. dr. Mihai Craiu subliniaza ca ”rujeola exista și produce complicații grave, unele mortale” și adreseaza acest mesaj parinților care inca mai cred ca ”nu trebuie sa fie vaccinați copiii lor, pentru ca bolile acestea, ale copilariei, existau numai in timpul comunismului sau apar in țari africane”.…

- Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP, la comanda News.ro, declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 28,7%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este 0,3%. In cazul…

- Persoanele care petrec mai mult de doua ore, in fiecare zi, in fata unui ecran risca sa dezvolte simptome oculare incadrate in sindromul vederii computerizate (oboseala a ochilor), atentioneaza specialistii Institutului National de Sanatate Publica de Ziua Mondiala a Vederii. Sindromul vederii computerizate…

- Un numar de 317 persoane au fost depistate pozitiv la infecția cu virusurile hepatitice B sau C, in urma unei campanii de testare derulata in Gorj de catre Institutul Clinic Fundeni din București. De precizat ca 250 dintre infectați s-au prezentat deja la Centrul de Prevenție pentru diagnostic și tratament.…

- La inceputul anului curent, in Republica Moldova locuiau 598,3 mii de persoane in varsta de 60 de ani si peste. Coeficientul de imbatranire a populatiei a constituit 23,8%, ceea ce corespunde unui nivel inalt de imbatranire demografica. Comparativ cu inceputul anului 2019, acesta a inregistrat o majorare…

- Iata cateva dintre principalele trasaturi de personalitate ale celor nascuți sub semnul Balanței: Diplomație și Tact:Balanțele sunt renumite pentru abilitatea lor de a media și de a rezolva conflictele. Sunt tacticoase, politicoase și capabile sa vada ambele parți ale unei situații, ceea ce le face…