- E dimineața, iar orașul incepe sa se dezmorțeasca sub soarele de aprilie, e ora la care un caine somnoros inca nu a ieșit din cușca, cu toate ca stapanul sau i-a adus mancarea. Este puțin trecut de ora 08:00, iar pașii m-au purtat spre… Cimitirul Nordic din Focșani pentru a vedea daca este permis accesul.…

- Dragi cetateni, Joi, 02.04.2020, intre orele 12-14, s-a realizat dezinfectia pe cale aeriana a Comunei Suraia. Aceasta a fost realizata gratuit de catre fiul satului, Dl. Dogaru Neculai administratorul firmei S.C.FLY COMPANY, Primaria Comunei Suraia punand la dispoziție doar substanța pentru dezinfecție,…

- Compania Tarom a suspendat toate zborurile interne, dar si cursele catre Franta si Germania din cauza restrictiilor impuse de guvern pentru limitarea raspandirii infectarii cu noul coronavirus. Toti pasagerii afectati de suspendarea acestor curse pot opta pentru reprogramarea pe date ulterioare a calatoriilor…

- Presedintele Klaus Iohannis, a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Politiei Romane in care le cere politistilor sa fie vigilenti, sa fie fermi in aplicarea legii si sa fie un model pentru oameni in aceasta perioada. Iohannis spune ca, desi inamicul este invizibil, lupta este una cat se poate…

- Astfel, incepand de miercuri, ora 12.00, sunt interzise deplasarile de la domiciliu, cu cateva exceptii. „Se permite deplasarea in interes profesional, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare…

- "Federatia Romana de Fotbal si echipa nationala sunt alaturi de voi, romanii din diaspora care trec prin momente dificile in aceasta perioada, din cauza epidemiei. Stim ca departarea de cei dragi e grea, dar, pentru o vreme, doar asa ii putem proteja pe cei de acasa!", se arata pe site-ul FRF.…

- Peste trei tone de cocaina provenind din America de Sud si care urmau sa soseasca in portul Marsilia au fost confiscate in Italia in cadrul unei operatiuni internationale de politie, a anuntat joi procuroarea din acest oras din sudul Frantei, Dominique Laurens, citata de France Presse, potrivit Agerpres.…

- Dragi prieteni, Va multumesc foarte mult pentru ca m-ati invitat! > Vin in America cu o misiune. > Nu este totul bine in lumea veche. > Se contureaza un imens pericol si este foarte greu sa fii optimist. > > S-ar putea sa ne aflam in faza finala a islamizarii Europei. > Acesta nu este numai un pericol…