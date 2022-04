Stiri pe aceeasi tema

- Perioada sarbatorilor pascale face bine psihicului, dar, pentru a ne bucura pe deplin de ea, trebuie sa avem grija sa nu exageram cu mancarea, a declarat nutritionistul Adina Rusu. Potrivit acesteia, un meniu savuros, care impleteste aromele traditionale, nu trebuie, obligatoriu, sa ne puna la grea…

- De sarbatori, romanii vor avea parte de o minivacanta de patru zile, avand in vedere ca pe 22 aprilie (Vinerea Mare) este zi libera de la stat, la fel ca si luni, 25 aprilie (a doua zi de Paste). Kaufland Vineri, 22 aprilie: 07.00 – 23.00; Sambata, 23 aprilie: 07.00 – 18.00; Duminica, 24 aprilie: […]…

- Poliția Rutiera va suplimenta numarul de echipaje in perioada de Paște Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 14.000 de angajați ai Ministerului de Interne se vor afla la datorie în perioada sarbatorilor pascale. Purtatorul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR anunta participantii la trafic ca va fi interzisa circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de joi, 21 aprilie, vineri,…

- Prefectul Claudia Gilia: In perioada sarbatorilor pascale, toate instituțiile județene vor fi in stare de „alerta” și se vor afla pe teren The post Prefectul Claudia Gilia: In perioada sarbatorilor pascale, toate instituțiile județene vor fi in stare de „alerta” și se vor afla pe teren pentru prevenție…

- Mesele tuturor romanilor urmeaza sa fie pline de bunatați in perioada care urmeaza, mai ales duminica aceasta, cand sunt Floriile, dar și de Paște! Ei bine, daca iți faceai griji ca iar o sa pui cateva kilograme in plus, Mihaela Bilic tocmai a explicat care este alimentul care te ajuta sa slabești,…

- Kilogramul de carne de miel este ținut la secret de catre supermarketurile din Targu Jiu. Au aparut ofertele la carne de miel, prezentate in pliante și revistele tiparite, insa sunt disponibile doar fotografii, fara sa fie afișat prețul. Este pentru prima data cand promovarea produselor alimentare specifice…

- Egiptul este vedeta de Paști acesta și deja nu se mai gasesc locuri pentru zborurile din Targu Mureș pentru perioada sarbatorilor. Este și vacanța pentru copii, prin urmare, se fac rezervari pentru sejururi de o saptamana. La aceasta data, in Egipt vremea este prielnica iar prețurile imbatabile: intre…