Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a explicat de ce vaccinul anti-Covid a reușit sa scada numarul formelor severe de infecție și al deceselor, dar nu și transmiterea virusului in comunitate. „Pana acum, vaccinurile care au fost pe piața și-au dovedit utilitatea. In primul rand, au scazut rata de mortalitate, a scazut numarul de forme severe, ceea ce e foarte important. Dar ceea ce nu a reușit sa faca vaccinul? Nu a reușit sa blocheze transmiterea virusului in populație. Acest lucru nu l-a realizat și exista și o explicație cat se poate de clara, pentru ca vaccinul genereaza anticorpi de tip IGG,…