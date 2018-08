Stiri pe aceeasi tema

- Circa 600 de reprezentanti ai minoritatilor nationale din Romania participa, de miercuri pana duminica, la Festivalul ProEtnica de la Sighisoara, ce va cuprinde momente de dans si muzica traditionala, sustinute de peste 50 de ansambluri,...

- Deschiderea oficiala a celei de-a 16-a editii a ProEtnica, cel mai mare festival interetnic din Romania, care reuneste reprezentanti ai tuturor minoritatilor recunoscute din tara, a avut loc joi, in Cetatea Sighisoara, in prezenta autoritatilor locale si guvernamentale, precum si a ambasadorului Israelului…

- Peste 600 de reprezentanti ai minoritatilor nationale participa, in perioada 22 - 26 august, la Festivalul Intercultural ProEtnica 2018 de la Sighisoara, o manifestare unica in tara, care reuneste toate etniile recunoscute in Romania. Potrivit Asociatiei Centrul Educational pentru Tineret Sighisoara…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, cu ocazia inaugurarii unei expozitii in cadrul Zilelor Culturale Maghiare, ca prin actiuni culturale romanii si maghiarii se pot cunoaste mai bine si pot proiecta impreuna viitorul. "Scopul nostru este sa aratam in acest an contributia comunitatii…

- Peste 350 de mesteri populari si reprezentanti ai tuturor minoritatilor etnice din Romania participa la Festivalul Astra Multicultural, care se va desfasura la sfarsitul acestei saptamani la Muzeul ASTRA din Sibiu, informeaza organizatorii. Potrivit acestora, Astra Multicultural este o…

- Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Societatea de Stiinte Matematice din România, cu sprijinul partenerilor si a institutiilor publice și private implicate,organizeaza cel mai mare eveniment educațional care se va desfașura în România, la Cluj-Napoca,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, in deschiderea conferintei internationale 'Utilizarea limbilor in administratiile locale si regionale' care se desfasoara la Balvanyos, ca, dupa 1989, Romania a fost un "elev eminent" in ce priveste drepturile minoritatilor nationale, dar, dupa…