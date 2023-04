Produsul Intern Brut a crescut cu 4,7%

Stiri pe aceeasi tema

- Seria ajustata sezonier Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2022 a fost de 359,725 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 1% fata de trimestrul III 2022 si in crestere cu 4,8% fata de trimestrul IV 2021. Serie bruta Produsul Intern…

- Biroul Național de Statistica informeaza ca, conform estimarilor preliminare, Produsul Intern Brut (PIB) in trimestrul IV 2022, a insumat 74,8 miliarde de lei, prețuri curente de piața. Comparativ cu trimestrul IV 2021, PIB s-a micșorat, in termeni reali, cu 10,6% pe seria bruta și cu 11,8% pe seria…

- Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2022 a fost de 1.412.457 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,8% fata de anul 2021, arata datele provizorii (1) publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2022…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2022 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1% comparativ cu trimestrul III 2022; Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 4,6% pe seria bruta si de 4,9% pe seria ajustata sezonier; Atat seria bruta, cat si cea ajustata…

- Produsul Intern Brut al Romaniei s-a majorat cu 4,8% in anul 2022, comparativ cu anul 2021, arata estimarile ”semnal” publicate marti de Insitutul National de Statistica (INS). „Serie bruta. Comparativ cu acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut, in trimestrul IV 2022, a inregistrat…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crsecut in termeni reali, cu 1,2- in trimestrul III, fata de trimestrul II, la 355,809 miliarde lei preturi curente, iar fata de acelasi trimestru din anul 2021 PIB a inregistrat o crestere cu 3,8- pe seria bruta si de 4,6- pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor…

- ”Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 3,8% pe seria bruta si de 4,6% pe seria ajustata sezonier. In perioada 1.I-30.IX 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2021, cu 4,9% pe seria bruta si cu 4,3% pe seria ajustata…