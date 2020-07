Produsele din tutun: Ce se întâmplă cu acestea de la 15 august CHIȘINAU, 25 iul – Sputnik. Expunerea vizibila in spațiile publice a produselor din tutun și a produselor conexe este interzisa incepand cu data de 15 august. Noile prevederi intra in vigoare dupa ce au fost operate modificari la din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului. Astfel, din cea de-a doua jumatate a lunii august produsele de tutun nu vor mai fi vizibile pe vitrinele magazinelor și ale gheretelor. „Se interzice expunerea la vedere a produselor din tutun, inclusiv a țigaretelor cu filtru, țigaretelor fara filtru, țigarilor de foi (cigarillos), a produselor conexe și dispozitivelor,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

