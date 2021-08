Stiri pe aceeasi tema

- La finalul sedintei de miercuri, 25 august, a Guvernului, ministrul Mediului Tanczos Barna a afirmat ca nu poate estima ce cantitate de produse din plastic vor fi scoase de pe piata. El a mai explicat ca vor fi epuizate treptat stocurile si produsele de plastic vor…

- Guvernul va interzice, incepand de astazi, produsele din plastic de unica folosința, precum bețișoarele pentru urechi, tacamurile, farfuriile, paiele pentru bauturi sau recipientele pentru alimente fabricate din polistiren expandat. De asemenea, autoritațile publice vor fi obligate ca de la 1 ianuarie…

- Guvernul Cițu va adopta, in ședința de miercuri, un act normativ care interzice introducerea pe piața a mai multor produse din plastic de unica folosința, cu excepția acelor produse folosite „in scopuri medicale” sau „in scopuri științifice”. Potrivit unui proiect de Ordonanța de Guvern consultat…

- Produsele din plastic de unica folosinta nu mai pot fi vandute in UE de astazi insa inca se afla pe rafturile din Romania si sunt la mare cautare fata de cele fabricate din lemn. Romania a avut la dispozitie doi ani ca sa transpuna in legislatia interna Directiva UE privind interzicerea unor produse…

- Directiva europeana privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului intra in vigoare din data de 3 iulie 2021, astfel incat farfuriile, tacamurile de unica folosinta, paiele sau betisoarele de urechi nu vor mai putea fi puse pe piata The post Produsele din plastic de unica folosinta…

